Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме россиянам объяснили, как будет работать реестр домашних животных

Депутат Рябоконь: россияне должны будут вносить все сведения о питомцах в реестр

close
Depositphotos

В России планируется создать реестр домашних животных, в который будет вноситься информация как о новорожденных, так и о взрослых питомцах. Впоследствии благодаря этой мере можно будет оперативно найти хозяина брошенного животного, объяснил 360.ru один из авторов инициативы, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь.

Реестр предлагается сделать в виде электронной информационной системы, в которую будет вноситься информация о животном — пол, дата рождения, порода, прививки.

«Создание реестра решит ряд проблем, с которыми сталкиваются как органы власти, так и хозяева питомцев, — пояснил депутат. — Так, в случае потери животного достаточно будет в любой ветеринарной клинике считать чип или метку, и это позволит быстро найти хозяина».

Еще один плюс такого инструмента — это поиск владельца собаки в случае, если она кого-то покусала, добавил Рябоконь. Также можно будет отследить нерадивого хозяина, который выбросил питомца на улицу. А при походе к ветврачу медики будут оперативно узнавать всю информацию о прививках и перемещениях больного животного.

Предполагается, что регистрировать будут как новорожденных, так и взрослых животных. Однако тонкости пока продумываются, а сам законопроект вступит в силу в 2026 году, отметил депутат. В том числе правительство определит, на кого будет распространяться закон — по мнению автора инициативы, в первую очередь это должны быть владельцы собак.

Напомним, до этого президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Для граждан наказание составит- от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, а для юридических — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Россиянам ранее рассказали о пользе реестра домашних животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами