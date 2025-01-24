Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента «Известий»

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Мартемьянова Александра Сергеевича (посмертно)», — отмечается в указе.

Мартемьянов погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю на трассе Донецк — Горловка. Четверо его коллег, среди которых сотрудники РИА Новости и «Блокнот Донецк», получили осколочные ранения, но их жизням ничего не угрожает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Журналист работал внештатным корреспондентом «Известий» с 2014 года. В 2023 году он получил ранение при обстреле в Донецке. Мартемьянов награжден медалью «За Храбрость», знаком отличия «за заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал гибель журналиста Мартемьянова «подлым убийством».