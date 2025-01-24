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Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента «Известий»

Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента Мартемьянова
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RVvoenkor/Telegram

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Мартемьянова Александра Сергеевича (посмертно)», — отмечается в указе.

Мартемьянов погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю на трассе ДонецкГорловка. Четверо его коллег, среди которых сотрудники РИА Новости и «Блокнот Донецк», получили осколочные ранения, но их жизням ничего не угрожает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Журналист работал внештатным корреспондентом «Известий» с 2014 года. В 2023 году он получил ранение при обстреле в Донецке. Мартемьянов награжден медалью «За Храбрость», знаком отличия «за заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал гибель журналиста Мартемьянова «подлым убийством».

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