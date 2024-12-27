Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Михаила Боярского наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством»
close
Одесская киностудия по заказу Гостелерадио СССР

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства удостоил Боярского награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю творческую деятельность.

26 декабря Михаил Боярский отпраздновал свой 75-летний юбилей. Российский президент поздравил артиста, отметив его многогранный талант и яркий артистический темперамент. Путин пожелал Боярскому впечатляющих успехов в профессии.

Также Боярского поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал главного Д'Артаньяна России обладателем удивительно яркой творческой судьбы, который блестяще реализовал свое дарование в кино, театре и на эстраде.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде в семье актеров Сергея Боярского и Екатерины Мелентьевой. Детство артиста прошло за кулисами театра имени Комиссаржевской, где служили его родители. Однако свой профессиональный путь он начал в театре имени Ленсовета, а параллельно начал сниматься в кино. Популярность Боярский обрел в 1970-х — с тех пор он сыграл почти в 150 картинах.

Подробнее о творческом пути Михаила Боярского — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Боярский стал главным советским крашем зумеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами