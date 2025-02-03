Политолог допустил, что Канада может стать проектом «анти-США»

Пошлины на товары из Канады, вводимые американским президентом Дональдом Трампом, могут навредить США. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. По прогнозам эксперта, эти меры могут вызвать всплеск инфляции и другие проблемы в Соединенных Штатах.

«Причем если тарифы по отношению к Китаю и Мексике политически и экономически понятны, то случай с Оттавой вызывает недоумение. Все выглядит как столкновение Трампа со своими оппонентами. Но президент США реализует непродуманные мероприятия, которые грозят последствиями ему самому», — отметил Межуев.

В попытке объяснить действия Трампа, эксперт предположил, что американский лидер может опасаться превращения Канады в «хаб» для нелояльного ему американского бизнеса, потому предпринимает превентивные меры, давая Оттаве понять, что не стоит выступать против него и становиться прибежищем для «несогласных».

Трамп уже подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение вводит значительный налог на импорт из трех крупнейших стран — торговых партнеров США. По словам политика, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Также он допустил, что Соединенные Штаты могут ввести «существенные» пошлины в отношении европейских товаров.

3 февраля правительство Канады сообщило, что с 4 февраля вводит повышенные пошлины в размере 25% на ряд товаров из США, включая продукты питания, алкоголь и военную технику.

Ранее глава евродипломатии заявила о подготовке к «торговой войне» с США.