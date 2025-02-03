Шеф Пентагона отправится на границу с Мексикой

Глава Пентагона Хегсет отправится на границу с Мексикой для проверки ее охраны

Новый министр обороны США Пит Хегсет отправился на границу с Мексикой для оценки работы американских военных. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Направляюсь на южную границу, чтобы встретиться с нашими военными и изучить ход операций по обеспечению безопасности границы», — написал он.

До этого глава Пентагона заявил, что Дональд Трамп хочет получить стопроцентный оперативный контроль над южной границей.

В конце января в американском Нью-Йорке начались масштабные рейды против мигрантов, анонсированные администрацией Дональда Трампа. Федералы задерживают мигрантов в районах, где ограничено взаимодействие местных властей с центром. Отмечается, что силовики ищут преступников, однако могут ловить и нелегалов.

27 января новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит все необходимые ресурсы для контроля границы между США и Мексикой, включая дополнительные войска. Трамп же отметил, что хочет закончить строительство стены на границе.

Ранее Трамп поручил увеличить число арестованных нелегальных мигрантов.