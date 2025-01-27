Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп поручил увеличить число арестованных нелегальных мигрантов

WP: Трамп поручил в разы увеличить число арестованных мигрантов-нелегалов
close
Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) активно наращивать число арестованных нелегальных мигрантов. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что квоты были установлены 25 января в ходе совещания с высокопоставленными сотрудниками ICE. Им было сказано, что руководители будут привлечены к ответственности за невыполнение поставленных задач.

Полиция должна задержать до 1200-1500 мигрантов в день. Трамп также ожидает, что рейды и аресты будут проводиться круглосуточно и что сотрудники ICE откажутся от отпусков, говорится в статье.

Трамп также велел подразделению ICE по расследованиям в области национальной безопасности сместить акцент на обеспечение иммиграционной безопасности вместо борьбы с терроризмом и контрабандой наркотиков.

20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию Соединенных Штатов, а также депортировать миллионы мигрантов. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда.

Ранее власти Колумбии заявили, что разрешили противоречия с США в вопросах мигрантов.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами