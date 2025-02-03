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Ганчев выразил уверенность, что ВС России займут всю Харьковскую область

Ганчев: уверен, что Харьковская область будет освобождена ВС России
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для России, и она будет освобождена. Об этом РИА Новости заявил глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев.

«Ну, задачи военных я не знаю, ничего не могу сказать по этому поводу. Я практически уверен, что Харьковская область имеет серьезное стратегическое и политическое значение для всей нашей большой страны», — сказал он.

Он напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости создания санитарной зоны, что позволит защитить российские регионы от обстрелов со стороны украинской армии. Если украинской армии не будет в Харьковской области, обстрелы Белгорода и Донецка прекратятся и будут невозможны, уверен Ганчев.

Недавно Ганчев сообщал, что жители Харьковской области сообщили о случаях мародерства и издевательствах со стороны западных наемников в рядах украинской армии.

Позже он заявил, что Харьков превратился в город женщин, поскольку мужская половина населения прячется от военкомов.

Ранее Ганчев рассказал об эвакуации Харьковской области.

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