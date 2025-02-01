Ганчев рассказал об эвакуации Харьковской области

Киев эвакуирует из Харьковской области в основном молодых людей и вывозит их на запад Украины, а стариков оставляет выживать. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, украинские власти ведут реестр, куда вносят населенные пункты региона, расположенные рядом с линией боевого соприкосновения, из которых принудительно эвакуируют людей — в основном молодежь и детей.

«Старики их не особо интересуют... во многих поселках оставались именно старики, которых и вывозили на территорию Белгородской области российские военнослужащие», — рассказал Ганчев, добавив, что пожилые люди сидели в подвалах под обстрелами.

Со слов Ганчева, оставшиеся в Харьковской области люди не могли получить первую помощь, раздобыть продукты питания, воду. Это были пожилые люди или инвалиды, которые не могли физически сами себе помочь. Их из подвалов вытаскивали российские военные, поделился чиновник.

До этого сообщалось, что в Киевской, Полтавской и Харьковской областях прозвучали взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харьковской области рассказали, сколько населенных пунктов контролирует РФ.