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В Харьковской ВГА сообщили о мародерстве западных наемников

Ганчев: наемники ВСУ мародерствуют и издеваются над жителями харьковских сел
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Volodymyr Pavlov/Reuters

Жители Харьковской области сообщили о случаях мародерства и издевательствах со стороны западных наемников в рядах украинской армии. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Люди обращаются в ПВР (пунктах временного размещения. — прим. ред.), либо обращаются к нам родственники, которые проживают на территории уже России, обращаются к нам лично и говорят о том, что у них там бабушка, дедушка, родственники, над которыми издевались, мародерили так называемые украинские солдаты, очень много рассказывают о западных наемниках в том числе», — заявил он.

По его словам, командование ВСУ перебрасывает наемников в разные участки фронта для усиления позиций. Ганчев добавил, что периодически местные жители говорят о том, что слышали со стороны солдат армии Украины польскую или испанскую речь. Кроме того, в рядах ВСУ замечали чернокожих бойцов.

До этого житель Часова Яра Павел Морковкин сообщил, что украинские бойцы, отступая из Часова Яра в ДНР, вывозили награбленное имущество местных жителей на поставленных из Турции бронеавтомобилях Kirpi.

Ранее стало известно, что отходящие бойцы ВСУ массово расстреливают мирное население.

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