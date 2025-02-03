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Работники штаб-квартиры USAID получили письма, что их офис закрыт

CNN: работники штаб-квартиры USAID получили письма, что их офис закрыт
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Annabelle Gordon/REUTERS

Работники штаб-квартиры агентства США по международному развитию (USAID) получили электронные письма о том, что их офис в понедельник, 3 февраля, будет закрыт. Об этом сообщает CNN.

«По указанию руководства Агентства штаб-квартира USAID в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия, будет закрыта для персонала Агентства в понедельник, 3 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудникам приходить на работу не следует.

До этого стало известно, что в Вашингтоне со здания штаб-квартиры агентства США по международному развитию (USAID) сняли вывески.

Незадолго до этого американский предприниматель Илон Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Ранее Медведев прокомментировал обещание Маска закрыть агентство USAID.

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