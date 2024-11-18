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ЕС расширил санкции против Ирана

ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за якобы военной помощи России

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Depositphotos

Евросоюз в понедельник ввел новые санкции против Ирана из-за якобы оказываемой им военной помощи России. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

В черный список ЕС внесена крупнейшая иранская судовладельческая компания The Islamic Republic of Iran Shipping Line Group и ее директор.

Также Евросоюз ввел санкции против трех судоходных компаний из России — «МГ-Флот», «ВТС-Брокер» и Arapax — за транспортировку иранского оружия и боеприпасов.

В Совете ЕС отметили, что данные меры нацелены против использования судов и портов для передачи иранских беспилотных летательных аппаратов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов.

В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

Ранее в ФРГ пригрозили санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией.

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