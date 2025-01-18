Ульянов назвал главную проблему для возобновления СВПД

Основной проблемой для возобновления диалога по Совместному Всеобъемлющему плану действий (СПВД) остается неготовность стран коллективного Запада продолжать диалог по этому вопросу. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

По словам дипломата, российская сторона положительно оценивает возобновление неформальных контактов Ирана с Германией, Францией и Великобританией по этому вопросу.

Как отметил Ульянов, ситуация по будущему СВПД может проясниться уже через несколько месяцев, когда станет понятной официальная позиция Белого дома.

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