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В Европе признали, что план Байдена против России провалился

Орбан: план Байдена по использованию Украины против России не сработал
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Политика администрации бывшего президента США Джо Байдена по нанесению России стратегического поражения посредством Украины оказалась провальной. Об этом в беседе с немецким изданием Neue Zürcher Zeitung заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Джо Байден…сказал: »Путин должен потерпеть неудачу». Запад хочет использовать агрессию России по отношению к Украине, чтобы ослабить страну, отбросить ее назад. Россия должна быть поставлена на колени и отказаться от своих военных целей на Украине. Это просто не сработало», — подчеркнул он.

До этого американский журналист Джексон Хинкл напомнил бывшему госсекретарю США Энтони Блинкену, чем обернулась помощь Украине. Он заявил, что США уничтожили почти миллион украинских граждан в прокси-войне НАТО.

Так Хинкл прокомментировал недавнее заявление Блинкена, который утверждал, что благодаря американскому руководству Украина продолжит оставаться «независимой, демократической страной, имеющей свободу выбора своего будущего».

Ранее генсек НАТО сообщил, что провал Украины обойдется Западу в триллионы.

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