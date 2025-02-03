Орбан заявил, что Путин всегда держит слово

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заключил достаточно соглашений с российским лидером Владимиром Путиным, и он всегда держал свое слово. Его слова приводит Neue Zürcher Zeitung.

Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он Путину, Орбан заявил, что Будапешт может доверять России. По его словам, «хорошие отношения с Москвой и тесное экономическое сотрудничество отвечают геополитическим интересам Венгрии».

«Мы заключили много соглашений. Путин всегда держал свое слово. Опыт последних пятнадцати лет показывает, что Венгрия может доверять России», — сказал Орбан.

До этого глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш в ходе брифинга заявил, что Орбан не планирует проводить новых встреч с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским, «эстафета» мирной инициативы по Украине передается Соединенным Штатам.

Ранее Орбан назвал условие, при котором Украина станет «Афганистаном Евросоюза».