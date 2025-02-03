Евросоюз обсудит защиту от России и Трампа

Reuters: лидеры ЕС обсудят защиту от России и стратегию по отношениям с Трампом

Лидеры стран Евросоюза встретятся в понедельник, чтобы обсудить укрепление обороны континента для защиты от России и стратегию по отношениям с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.

По словам главы Евросовета Антониу Кошты, встреча не является официальным саммитом и будет посвящена оборонной политике без каких-либо обязательных заявлений.

Представители ЕС обсудят вопросы геополитики и отношений с Соединенными Штатами, а значит, и решение Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Европы, говорится в тексте. Кроме того, европейские лидеры затронут тему того, как они могут расширить и увеличить возможности в сфере обороны на фоне продолжающегося конфликта на Украине, пишет Reuters.

«Европе необходимо взять на себя большую ответственность за собственную оборону. Ей необходимо стать более устойчивой, более эффективной, более автономной и более надежным субъектом безопасности и обороны», — цитирует агентство письмо Кошты к лидерам ЕС.

Накануне Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Президент США считает, что его страна «была обворована практически всеми государствами мира».

Ранее на Западе обеспокоились, что Трамп действительно захватит Канаду и Гренландию.