В Евросоюзе призвали продолжать военную помощь Украине

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что ЕС выделил Украине помощь на €134 млрд с февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже предоставили помощь на €134 млрд, включая почти €50 млрд военной помощи. Мы не можем говорить о сокращении помощи, мы должны увеличивать ее», — сказала Каллас на ежегодной конференции послов стран Евросоюза в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что Украина должна быть главным приоритетом ЕС.

29 января премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Украина не просит от его страны участия ее военнослужащих в конфликте с РФ, но просит военной и экономической поддержки. По его словам, в связи с этим Загреб выделит Киеву 12-й пакет помощи.

Незадолго до этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Вашингтон возобновит предоставление финансовой помощи Киеву. По его словам, США не смогут доминировать в мире без финансирования большого количества гуманитарных или иных программ влияния.

Ранее WP сообщил о расколе в оборонном секторе Украины.