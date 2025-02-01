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WP сообщил о расколе в оборонном секторе Украины

WP: в оборонном секторе Украины произошел раскол в опасный для страны момент
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Sofiia Gatilova/Reuters

Американская газета The Washington Post написала о том, что в оборонной промышленности Украины произошел раскол в опасный для страны момент.

«Любой скандал в украинском оборонном секторе происходит в опасное для страны время», — говорится в тексте.

Отмечается, что будущее военной помощи США Украине при президенте Дональде Трампе остается неясным.

Также WP подчеркивает, что связанный с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и Агентством оборонных закупок скандал может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.

Газета ранее писала, что оборонный сектор Украины «оказался в сильном смятении» в решающий момент конфликта. Как отмечается в материале, в ходе скандала деятельность Агентства оборонных закупок с бюджетом более $7 млрд была заморожена на прошлой неделе «из-за разногласий по поводу того, кто должен его возглавить». Министр обороны Рустем Умеров до этого сообщил, что директору Агентства Марине Безруковой не продлят контракт из-за «неудовлетворительных» результатов ее деятельности.

Ранее Венгрия назвала стратегию Евросоюза по Украине «ужасной и трагической».

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