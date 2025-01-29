Украина получит новый пакет помощи от Хорватии

Украина не просит от Хорватии участия ее военнослужащих в конфликте с РФ, но просит военной и экономической поддержки, Загреб выделит 12-й пакет помощи. Об этом заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович на совместном брифинге со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, передает РИА Новости.

По словам главы хорватского правительства, Загреб продолжит оказывать помощь украинским военным и армии.

«Хорватское правительство завтра на заседании примет решение о еще одном пакете военной помощи Украине, это будет наш 12-й пакет», — заявил премьер Хорватии.

До этого Пленкович сообщал, что Загребом было выделено в сумме €300 миллионов Киеву с начала специальной военной операции.

Среди прочего премьер-министр Хорватии отметил, что в прошлом году на уровне Евросоюза было принято решение о выделении помощи Киеву в размере €50 миллиардов на четыре года, что составляет «практически €1 миллиард ежемесячно».

Незадолго до этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Вашингтон возобновит предоставление финансовой помощи Киеву. По его словам, США не смогут доминировать в мире без финансирования большого количества гуманитарных или иных программ влияния.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. Президент США Дональд Трамп также подписал схожий указ в первый же день своего президентства.

Ранее посол Канады раскрыла, от чего зависит отправка западных войск на Украину.