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На Западе обеспокоились, что Трамп действительно захватит Канаду и Гренландию

Sky News: после введения пошлин Трамп может захватить Канаду и Гренландию
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Введение торговых пошлин против Мексики, Канады и Китая может стать лишь первым экспансионистским шагом президента США Дональда Трампа, поскольку он действительно выполняет обещания, данные во время предвыборной кампании. По мнению телеканала Sky News, Трамп может захватить Канаду и Гренландию.

По мнению авторов, «наиболее тревожной для любого верящего в независимость наций является мысль о том, что Трамп действительно имеет в виду именно это, когда говорит о присоединении Канады к США в качестве нового штата».

Кроме того, говорится в тексте, глава государства не собирается отказываться от своих угроз в адрес Гренландии, поскольку в ходе разговора с премьером Дании Метте Фредериксен он не стал отступать от своих требований в отношении острова.

До этого Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.

Ранее в Совфеде раскрыли, чем обернутся тарифные войны и угрозы санкциями от Трампа.

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