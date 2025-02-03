Медведев обеспокоился судьбой Маска на фоне ситуации вокруг USAID

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне ситуации с Агентством по международному развитию США (USAID) выразил надежду, что «глубинное государство» не поглотит Илона Маска. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он написал, что американский предприниматель поступил «по-умному», попытавшись заткнуть «глубокую глотку» Агентства.

«Хочется верить, что печально известное глубинное государство не проглотит его целиком», — подчеркнул Медведев.

До этого Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию США. Также он резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал USAID как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Позже сенатор Константин Косачев заявил, что слова американского миллиардера о том, что USAID направляло деньги на создание биологического оружия, включая коронавирус, являются секретом Полишинеля. По его словам, в борьбе с наследием администрации Джо Байдена Маск раскрыл «одну из тщательно скрываемых этой администрацией гостайн.

Ранее Маск заявил, что USAID не должно существовать.