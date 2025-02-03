Глава МИД Украины ответил Путину по поводу легитимности Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления российского лидера Владимира Путина о том, что Владимир Зеленский не является легитимным главой республики. На своей странице в соцсети Х он назвал подобную риторику «абсурдной».

Сибига написал, что в результате честных выборов на Украине сменилось три президента, что демонстрирует «демократию и легитимность». Министр призвал президента России «не читать миру лекции» и «дать передохнуть».

«Заявления Путина — это ложь, направленная на то, чтобы ввести в заблуждение иностранных лидеров и аудиторию. Только глупцы могут им доверять», — написал Сибига.

До этого Владимир Путин заявил, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства. Кроме того, глава государства рассказал о ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году и пояснил, почему, с его точки зрения, представители Киева отказались от них.

В ответ на это сам Зеленский заявил, что Путин якобы боится переговоров, опасается «сильных лидеров» и делает все возможное, чтобы затянуть вооруженный конфликт. По его словам, каждый шаг Москвы якобы направлен исключительно на бесконечное продолжение боевых действий.

Выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

Ранее Зеленский обеспокоился отношениями России, Ирана и КНДР.