Зеленский обеспокоился отношениями России, Ирана и КНДР

Зеленский: Россия, Иран и КНДР формируют альянс против Украины и всего Запада

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия, Иран и Северная Корея якобы формируют «конкретный альянс» против Киева и всего Запада. Его слова приводит Associated Press.

Он заявил, что Россия «впервые за десятилетия» официально продемонстрировала свой союз, вовлекая Иран и Северную Корею. Зеленский отметил, что у стран были отношения и раньше, однако сегодня они якобы помогают в конфликте на Украине, поставляя оружие и боеприпасы.

«Сегодня Северная Корея, Россия и Иран формируют конкретный альянс против Украины и всего Запада. Я считаю, что это действительно альянс против Соединенных Штатов. Это очень опасный альянс», — заявил он.

Накануне Зеленский также заявил, что нарушение третьими странами санкций против России должно расцениваться как соучастие в конфликте против Киева.

По словам Зеленского, в российском вооружении содержатся иностранные компоненты, в связи с чем рестрикции должны быть столь сильными, что их нельзя было бы обойти. Не должно остаться ни одного способа поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства, заявил украинский лидер.

Ранее генсек НАТО отказался считать, что Украина проигрывает в конфликте.