США могут прекратить финансировать НАТО

Президент США Дональд Трамп допустил прекращение финансирования НАТО со стороны США. Его заявление на брифинге в Белом доме цитирует РИА Новости.

«Я не уверен, что мы должны что-либо тратить, но нам определенно следует им помогать», — заявил американский лидер.

По его словам, сейчас США могут отказаться от финансирования НАТО, поскольку Альянс «не защищает» Штаты, но сами они защищают своих союзников.

До этого Трамп в онлайн-выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

21 января Трамп заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Глава Белого дома подчеркнул, что между Соединенными Штатами и Украиной пролегает целый океан, в то время как Европа и Россия находятся на одном континенте. По мнению Трампа, НАТО нужно платить больше средств, и им так или иначе придется сравнять счет с США.

Ранее в США заявили об экстремальном давлении Трампа на Россию.