Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США могут прекратить финансировать НАТО

Трамп допустил прекращение финансирования НАТО со стороны США
close
Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил прекращение финансирования НАТО со стороны США. Его заявление на брифинге в Белом доме цитирует РИА Новости.

«Я не уверен, что мы должны что-либо тратить, но нам определенно следует им помогать», — заявил американский лидер.

По его словам, сейчас США могут отказаться от финансирования НАТО, поскольку Альянс «не защищает» Штаты, но сами они защищают своих союзников.

До этого Трамп в онлайн-выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

21 января Трамп заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Глава Белого дома подчеркнул, что между Соединенными Штатами и Украиной пролегает целый океан, в то время как Европа и Россия находятся на одном континенте. По мнению Трампа, НАТО нужно платить больше средств, и им так или иначе придется сравнять счет с США.

Ранее в США заявили об экстремальном давлении Трампа на Россию.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами