Президент США Дональд Трамп может прилететь в Польшу в апреле. Об этом заявил журналистам в Брюсселе бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова цитирует портал Polish Press Agency.

«Президент США Дональд Трамп, вероятно, должен быть в Польше в апреле. Я знаю, что канцелярия президента Анджея Дуды находится в контакте с канцелярией президента Дональда Трампа», — прокомментировал Моравецкий.

В январе 2025 года сообщалось, что Трамп может принять участие в саммите Междуморья в Польше.

Тогда министр канцелярии польского президента Войчех Коларский говорил, что Трамп проявил интерес к участию в саммите Междуморья, который пройдет в апреле. В канцелярии польского лидера напомнили, что Дуда пригласил Трампа в Польшу после его победы на выборах. Лидеры двух стран 11 ноября обсуждали этот вопрос.

По словам главы канцелярии польского президента, окружение Дуды имеет очень хорошие и тесные контакты с окружением президента США.

Ранее в Польше оценили шансы Трампа заставить президента России Владимира Путина пойти на уступки по Украине.