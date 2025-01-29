Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп может прилететь в Польшу в апреле

Моравецкий: Трамп может посетить Польшу в апреле
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп может прилететь в Польшу в апреле. Об этом заявил журналистам в Брюсселе бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова цитирует портал Polish Press Agency.

«Президент США Дональд Трамп, вероятно, должен быть в Польше в апреле. Я знаю, что канцелярия президента Анджея Дуды находится в контакте с канцелярией президента Дональда Трампа», — прокомментировал Моравецкий.

В январе 2025 года сообщалось, что Трамп может принять участие в саммите Междуморья в Польше.

Тогда министр канцелярии польского президента Войчех Коларский говорил, что Трамп проявил интерес к участию в саммите Междуморья, который пройдет в апреле. В канцелярии польского лидера напомнили, что Дуда пригласил Трампа в Польшу после его победы на выборах. Лидеры двух стран 11 ноября обсуждали этот вопрос.

По словам главы канцелярии польского президента, окружение Дуды имеет очень хорошие и тесные контакты с окружением президента США.

Ранее в Польше оценили шансы Трампа заставить президента России Владимира Путина пойти на уступки по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами