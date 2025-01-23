Президент Польши Дуда заявил, что не может представить победу Украины над РФ

Полную победу Украины в вооруженном противостоянии с РФ невозможно представить. Об этом в ходе интервью для телекомпании CNBC заявил польский президент Анджей Дуда.

Он пообщался с журналистами на полях Всемирного экономического форума. Мероприятие проходит в швейцарском городе Давосе с 20 по 24 января.

«Я не говорю, что Украина должна нанести поражение РФ. Нет никаких шансов на то, что на Красной площади [в Москве] состоится украинский военный парад», — сказал глава государства.

23 января бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер дал интервью для YouTube-канала Judging Freedom, в ходе которого оценил текущую обстановку в зоне конфликта. Он выразил уверенность, что украинские войска уже не смогут остановить продвижение Вооруженных сил РФ на поле боя. По словам эксперта, Киев не обладает достаточным количеством живой силы и техники для победы над Москвой.

До этого директор Украинского института политики Руслан Бортник рассказал, что боевые действия могут завершиться уже весной 2025 года. Как он отметил, датами окончания конфликта могут стать 20 или 30 апреля, а также 9 мая.

Ранее в Великобритании заявили, что РФ станет единственным победителем конфликта на Украине.