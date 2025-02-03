В Польше призвали не бояться угроз Трампа о введении пошлин на европейские товары

Туск призвал не бояться угроз Трампа о введении пошлин на товары из Евросоюза

Не нужно бояться заявлений президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из стран Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в видеообращении, размещенном на его странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Вы наверняка обеспокоены обещаниями президента Трампа о наложении высоких пошлин на ЕС, в том числе на Польшу. Есть о чем беспокоиться, но не бояться», — отметил он.

Туск подчеркнул, что Польша готова «к разным сценариям без страха». Он добавил, что экономика страны показывает рекордный рост.

1 февраля Трамп заявил, что введет пошлины на европейские товары, так как Евросоюз «ужасно» относится к Соединенным Штатам.

Позже Европейская комиссия предупредила о решительных ответных мерах в случае введения Соединенными Штатами пошлин на импорт товаров из стран ЕС. По данным агентства France-Presse, ЕС выступает за низкие торговые тарифы, считая их важным фактором экономического роста и стабильности. В Еврокомиссии добавили, что любые введенные США несправедливые пошлины встретят жесткую реакцию со стороны ЕС.

До этого Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на товары из Мексики, Канады и 10% — для китайских товаров. Свое решение он объяснил борьбой с незаконной миграцией и наркотиками.

Ранее Евросоюз признал, что «не поспевает» за крупными экономиками мира.