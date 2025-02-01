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Трамп пообещал ввести пошлины на европейские товары

Трамп пообещал ввести пошлины на товары из ЕС, который «ужасно» относится к США
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины на европейские товары, так как ЕС «ужасно» относится к Соединенным Штатам. Его слова передает РИА Новости.

«Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза?... Абсолютно. Евросоюз относится к нам так ужасно», — поделился Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме.

До этого Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ными пошлинами за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле.

Помимо введения пошлин, Трамп пригрозил странам БРИКС закрытие американского рынка в случае, если они попытаются заменить доллар другой валютой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого агентство ТАСС сообщало, что лидеры ЕС обсудят решения американского президент Дональда Трампа и отношения с США на саммите 3 февраля.

Ранее Евросоюз признал, что «не поспевает» за крупными экономиками мира.

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