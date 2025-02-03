Делегация ХАМАС попросит Россию о помощи для Газы

ТАСС: ХАМАС планирует запросить у России помощь для смягчения кризиса в Газе

Во время визита в Москву делегация палестинского движения ХАМАС планирует попросить у России оказать содействие для снижения последствий гуманитарного кризиса в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве движения.

«Мы проинформируем российских друзей о последних событиях, связанных с прекращением огня в [секторе Газа] и реализацией соглашения», — сказал источник.

По словам источника, делегация ХАМАС также планирует представить «свою оценку этого соглашения».

3 февраля делегация ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро Мусой Абу Марзуком планирует посетить Москву. По предварительным данным, у представителей движения запланированы переговоры в министерстве иностранных дел России.

24 января замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком судьбу удерживаемых в секторе Газа россиян. В российском ведомстве также отметили необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС высказались о возможности освобождения россиянина Труфанова.