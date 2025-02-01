Молдавскому блогеру отказали во въезде в Польшу после посещения им Белоруссии

Молдавский видеоблогер Габриэл Кэлин, вернувшийся из Белоруссии, где участвовал в пресс-конференции президента Александра Лукашенко, сообщил, что ему отказали во въезде на территорию Польши. Об этом пишет РИА Новости.

«Поляки не позволили мне въехать в страну, не предоставив объяснений. Я запросил дополнительные разъяснения, но их мне так и не дали», - сказал Кэлин. По его словам, пограничники рекомендовали ему вернуться в Кишинев самолетом, однако отсутствие прямого авиасообщения между Минском и Кишиневом создало дополнительные трудности.

Кэлин выразил недоумение по поводу ситуации, связав ее с политикой Польши и Европейского Союза в отношении Белоруссии и Молдавии. Он отметил, что отсутствие дипломатического признания выборов в Белоруссии со стороны Молдавии не должно влиять на право молдавских граждан на свободное передвижение в рамках ЕС.

Отмечается, что на пресс-конференции в Белоруссии Кэлин задал вопрос о внешнеполитическом курсе Молдавии, выбравшей прозападный курс, на что Лукашенко иронично заметил о неожиданности самого факта выезда блогера из страны.

22 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии.

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