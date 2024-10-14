Евросоюз расширил санкции против физических и юридических лиц, которые, по мнению сообщества, дестабилизируют ситуацию в Молдавии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В санкционный список включили главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул, политиков Гагаузии Юрия Кузнецова, Илью Узуна и Михаила Влаха, основателя АНО «Евразия» Нелли Парутенко, а также АНО «Евразия».

5 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что политика действующего президента республики Майи Санду показывает, что она является «роботом с внешним управлением», которым командуют из США и ЕС.

Ранее Санду предупредили о возможности предательства «в любой момент».