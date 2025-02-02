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Илону Маску предоставили доступ к платежной системе США

NYT: Маск получил полный доступ к платежной системе США для контроля расходов
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Amanda Perobelli/Reuters

Сотрудники департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE), которое возглавляет миллиардер Илон Маск, получили доступ к платежной системе государства для контроля расходов. Об этом пишет газета The New York Times.

«Министр финансов Скотт Бессент <…> предоставил Илону Маску и возглавляемой им команде мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что доступ к системе «исторически был тщательно засекречен», поскольку он включает в себя конфиденциальную информацию о миллионах американцев, которые получают социальные, налоговые и другие выплаты от федерального правительства.

По данным NYT, департамент Маска уже требует доступа к данным других ведомств.

29 января стало известно, что департамент по достижению эффективности США уже экономит для правительства страны около $1 млрд в день. Экономии удалось достичь благодаря, в частности, прекращению «неправомерных выплат» иностранным организациям, закрытию программ поддержки так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности, а также за счет прекращения найма сотрудников, рассказали в департаменте.

В ведомстве добавили, что планируют увеличить эту сумму — до более чем $3 млрд.

Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о кабинете Маска в Белом доме.

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