Зеленский рассказал, к чему приведет «исключение» Украины из переговоров

Зеленский: отсутствие Украины на переговорах США и России было бы очень опасным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение Киева из переговоров между США и Россией по вопросу урегулирования конфликта было бы «очень опасным». Его слова приводит Associated Press.

Он утверждает, что президент США Дональд Трамп может «заставить» российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров, угрожая санкциями и продолжая поддержку ВСУ.

«Они [Россия и США] могут иметь свои отношения, но говорить об Украине без нас – это опасно для всех», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинская сторона поддерживает контакты с администрацией Трампа, однако пока эти переговоры ведутся на общем уровне. Он выразил надежду, что в ближайшее время состоятся личные встречи для детального обсуждения договоренностей.

Накануне Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало. Спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог рассказал Fox News, что команда Трампа подготовила «надежный план» по завершению украинского конфликта. В Вашингтоне при этом хотят надавить не только на Москву, но и на Киев.

Ранее в США сделали откровенное признание о Путине.