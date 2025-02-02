В украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) необходимо провести масштабное сокращение сотрудников. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, власти Украины не должны закрывать глаза на тотальную коррупцию в ТЦК, «устройство «своих», пирамиду поборов в сухопутных войсках».

«Вообще, следует забрать спрятанные в сухопутных войсках ТЦК в минобороны, сократить почти 100 тысяч персонала, очистить эту помойку», — написала парламентарий.

В декабре депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует структуру территориальных центров комплектования для удержания власти путем внушения страха гражданам страны.

В ноябре сотрудник военкомата на Украине сравнил мобилизованных мужчин с крысами.

По словам работника украинского военкомата, иногда насильно мобилизованные украинцы «продолжают оказывать сопротивление даже внутри транспортного средства» после того, как их забрали на улице.

Ранее сообщалось, что ТЦК на Украине устроили «большую аферу» с нарушением правил военного учета.