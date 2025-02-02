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На Западе не увидели возможности для «хорошей сделки» для Украины

Подполковник Дэвис: Украина не сможет выторговать условия для хорошей сделки
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала заявил, Украина не может рассчитывать на заключения хорошего для нее соглашения в ходе потенциальных переговоров о прекращении конфликта.

По его словам, Запад должен понять, что для Украины нет такого варианта, как «хорошая сделка». Президенту США Дональду Трапу придется быстро заключить «ужасную сделку» на фоне провалов ВСУ на линии боевого соприкосновения, указал эксперт.

Дэвис считает, что сегодня речь идет о том, «насколько плохо все будет» для Киева. Он предположил, что перед страной будет два варианта: плохая сделка или катастрофическое поражение.

До этого Владимир Зеленский заявил, что исключение Киева из переговоров между США и Россией по вопросу урегулирования конфликта было бы «очень опасным». Он утверждает, что президент США Дональд Трамп может «заставить» российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров, угрожая санкциями и продолжая поддержку ВСУ.

Ранее Зеленский заявил, что армия Украины станет «бонусом» для НАТО.

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