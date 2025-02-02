Володин прибыл в Индию

Володин во главе делегации России прибыл в Индию с официальным визитом

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе делегации прибыл в Индию с официальным визитом. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

Там отметили, что в Нью-Дели делегация РФ и представители Индии планируют обсудить вопросы сотрудничества двух стран в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога.

В состав российской делегации вошли заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, председатель комитета по культуре Ольга Казакова.

26 января президент РФ Владимир Путин назвал отношения Российской Федерации и Индии особо привилегированным стратегическим партнерством.

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Ранее российский посол рассказал о давлении США на Индию из-за Москвы.