Индия, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с Россией. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе переговоров с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым в Москве, передает ТАСС.

«Несмотря на существующие геополитические вызовы и значительное давление на Индию, мы решили не только продолжать тесные контакты с Россией, но и углублять наше взаимодействие. Мы всегда будем рядом с нашими российскими коллегами,» — отметил Сингх.

Он подчеркнул, что отношения между Москвой и Дели «показали замечательную устойчивость» в условиях противодействия геополитическим вызовам.

«Наши отношения развиваются активно,» — добавил он.

Сингх также отметил, что сотрудничество двух стран успешно продолжается на многосторонних платформах, включая «Большую двадцатку», БРИКС и ШОС.

«У нас появляются новые возможности для взаимодействия,» — заявил министр обороны Индии.

Он выразил уверенность, что его первая личная встреча с российским коллегой поможет укрепить и углубить оборонные направления особого привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией.

Сингх прибыл в Москву для участия в 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Ране сообщалось, что Индия закупит у России РЛС «Воронеж» на $4 млрд.