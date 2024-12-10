Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индия решила сотрудничать с Россией, не смотря на серьезное давление

Министр обороны Индии Сингх: мы решили сотрудничать с РФ, несмотря на давление

close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Индия, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с Россией. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе переговоров с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым в Москве, передает ТАСС.

«Несмотря на существующие геополитические вызовы и значительное давление на Индию, мы решили не только продолжать тесные контакты с Россией, но и углублять наше взаимодействие. Мы всегда будем рядом с нашими российскими коллегами,» — отметил Сингх.

Он подчеркнул, что отношения между Москвой и Дели «показали замечательную устойчивость» в условиях противодействия геополитическим вызовам.

«Наши отношения развиваются активно,» — добавил он.

Сингх также отметил, что сотрудничество двух стран успешно продолжается на многосторонних платформах, включая «Большую двадцатку», БРИКС и ШОС.

«У нас появляются новые возможности для взаимодействия,» — заявил министр обороны Индии.

Он выразил уверенность, что его первая личная встреча с российским коллегой поможет укрепить и углубить оборонные направления особого привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией.

Сингх прибыл в Москву для участия в 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Ране сообщалось, что Индия закупит у России РЛС «Воронеж» на $4 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами