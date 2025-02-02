Полиция Израиля проводит расследование против супруги Нетаньяху

Полиция Израиля ведет расследование в отношении супруги премьера страны Сары Нетаньяху, пишет The Times of Israel.

Как отмечает газета, в прошлом месяце правоохранительные органы возбудили дело против супруги Биньямина Нетаньяху из-за обвинений в том, что женщина якобы пыталась запугать свидетеля и вмешаться в дело о коррупции против своего мужа. Расследование началось после запроса депутата израильского парламента Наама Лазими от 26 декабря. Ему предшествовал репортаж телеканала N12, авторы которого утверждали, что Сары Нетаньяху поручила помощнику супруга организовать протесты, чтобы повлиять на ключевого свидетеля по одному из трех дел (Биньямина Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием), по которому премьер-министр дает показания в суде. Сама Сара Нетаньяху отрицала, что как-то связана со свидетелем.

Летом 2019 года супруга премьер-министра Израиля была приговорена к штрафу в 55 тыс. шекелей (около $10 тыс) за злоупотребление государственными средствами — на протяжении трех лет она заказывала еду из ресторанов в резиденцию главы правительства за госсчет, несмотря на наличие штатного шеф-повара. Спустя год разбирательств женщина признала свою вину.

Ранее помощницу жены Нетаньяху отстранили от должности за посты в соцсетях.