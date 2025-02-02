Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция Израиля проводит расследование против супруги Нетаньяху

Times of Israel: в Израиле начали расследование в отношении жены Нетаньяху
close
AP

Полиция Израиля ведет расследование в отношении супруги премьера страны Сары Нетаньяху, пишет The Times of Israel.

Как отмечает газета, в прошлом месяце правоохранительные органы возбудили дело против супруги Биньямина Нетаньяху из-за обвинений в том, что женщина якобы пыталась запугать свидетеля и вмешаться в дело о коррупции против своего мужа. Расследование началось после запроса депутата израильского парламента Наама Лазими от 26 декабря. Ему предшествовал репортаж телеканала N12, авторы которого утверждали, что Сары Нетаньяху поручила помощнику супруга организовать протесты, чтобы повлиять на ключевого свидетеля по одному из трех дел (Биньямина Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием), по которому премьер-министр дает показания в суде. Сама Сара Нетаньяху отрицала, что как-то связана со свидетелем.

Летом 2019 года супруга премьер-министра Израиля была приговорена к штрафу в 55 тыс. шекелей (около $10 тыс) за злоупотребление государственными средствами — на протяжении трех лет она заказывала еду из ресторанов в резиденцию главы правительства за госсчет, несмотря на наличие штатного шеф-повара. Спустя год разбирательств женщина признала свою вину.

Ранее помощницу жены Нетаньяху отстранили от должности за посты в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами