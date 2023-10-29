Помощницу жены Нетаньяху отстранили от должности за посты в соцсетях

Помощницу жены премьер-министра Израиля Сары Нетаньяху Ципи Навон отстранили от должности на две недели за подстрекательство. Об этом пишет The Times of Israel.

Комиссия по государственной службе начала дисциплинарное расследование в отношении Навон из-за того, что та обвиняла прокуратуру, «левых», лидера оппозиции Яира Лапида и протестующих из-за судебной реформы в Израиле в нападении ХАМАС на страну.

До этого после критики Нетаньяху удалил пост с обвинениями служб безопасности в неспособности предугадать нападение ХАМАС на страну.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.