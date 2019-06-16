«Пролили кровь»: жену Нетаньяху осудили за казнокрадство

Любовь супруги премьер-министра Израиля к службам доставки еды и кейтеринга стоила Саре Нетаньяху продолжительных судебных разбирательств и репутации. 16 июня корпорация телерадиовещания «Кан» сообщила, что процесс завершен после признания вины со стороны ответчицы и обещания расплатиться с долгами из личных средств. Жена Биньямина Нетаньяху платила за еду средствами из государственного бюджета и за несколько лет потратила таким образом около $100 тысяч.

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Изначально следствие подавало иск с обвинением в мошенничестве, но после того, как Сара Нетаньяху заявила о готовности к сотрудничеству с прокуратурой, формулировку изменили на «преднамеренное использование ошибки другого лица». В отличие от «мошенничества», в Израиле эта статья не предусматривает уголовную ответственность и регулируется как административное правонарушение.

Чужой «ошибкой» стал недочет в работе бухгалтеров премьер-министра Израиля, которые не знали, что в штате резиденции политика есть персональный шеф-повар. Согласно законодательству страны, при наличии отдельного повара представительство не имеет права заказывать готовую еду, а о его наличии Сара, по ее словам, якобы не знала в период с сентября 2010 по март 2013 года.

Адвокаты жены премьера договорились о выплате средств в размере 55 тысяч шекелей (около $10 тысяч). Представители госпрокурора рассказали зарубежным СМИ, что 60-летняя госпожа Нетаньяху должна будет выплатить оставшуюся часть задолженности за 11 выплат — каждая на сумму пять тысяч шекелей. Новостной портал Walla рассказал, что в случае, если с возвращением потраченного возникнут трудности, государство может подать новый иск в гражданский суд.

Слова судьи, который оглашал приговор, процитировал портал Times of Israel: «В самом деле, ответчик злоупотреблял государственными средствами». Однако помимо этого суд отметил отсутствие каких-либо проблем с законом у Сары в прошлом и подчеркнул, что она «признала свою ответственность, чем сэкономила много драгоценного судебного времени». После оглашения вердикта Нетаньяху призналась суду в том, что она «пережила уже достаточно». Теперь запись о наличии судимости и злоупотреблении общественным доверием появится в ее личном деле.

Сторона обвинения сделала свое заключение: «Вердикт означает, что человек с доступом к государственным средствам, независимо от занимаемой им должности, не может распоряжаться ими так, будто они его собственность».

Адвокат, который представлял Нетаньяху, заявил, что эти «ужасные утечки» были направлены против мужа подсудимой и его правительства. «Это одно из самых жестоких и болезненных наказаний, которым в моей практике подвергался человек, — подчеркнул юрист. — Это результат четырех лет ужасных, тенденциозных утечек и клеветы, которые пролили кровь моего клиента. Они забыли, что она все еще мать и жена».

Он продолжил:

«Я стоял в потрясении от того, как далеко может зайти наше общество, чтобы причинить боль человеку. И, разумеется, никто не хотел навредить миссис Нетаньяху. Целью было ранить ее мужа и развалить правительство».

В данный момент у Биньямина Нетаньяху тоже не все в порядке с законом, но уже по другим причинам — его предъявлены обвинения в коррупции. Следствие по его делу подозревает, что он принимал дорогостоящие подарки, брал взятки и предпринимал попытки договориться с владельцами крупных СМИ, чтобы те освещали действия политика в позитивном ключе. Его жена была в числе подозреваемых, но вскоре обвинение перестало говорить о ее причастности к делам Биньямина. Оба супруга отрицали факт любых правонарушений и говорили, что они стали жертвами политической охоты на ведьм, которую устроили враждебно настроенные левые СМИ и суды.

Ранее Сара Нетаньяху уже вызывала повышенный интерес со стороны прессы после того, как в 2016 году стало известно, что она оскорбляла сотрудников резиденции премьер-министра. Гражданский иск о жестоком обращении с подчиненными подал бывший главный смотритель представительства.