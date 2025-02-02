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Новый сирийский лидер совершил первый зарубежный визит

Сирийский лидер Ахмад аш-Шараа прибыл с визитом в Эр-Рияд
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Ammar Awad/Reuters

Президент Сирии в переходный период Ахмад аш-Шараа осуществил свой первый зарубежный визит, направившись в Эр-Рияд для встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Об этом сообщило саудовское госинформагентство SPA.

«Аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию с первым зарубежным визитом ранее в воскресенье. Его сопровождает министр иностранных дел Асаад аш-Шибани», — сообщает агентство.

Информация о содержании встречи остается неизвестной.

При этом отмечается, что хотя это и первый зарубежный визит нового сирийского лидера, ранее Дамаск посещали глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан и эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани.

31 января Ахмед аш-Шараа в своем первом обращении к гражданам в качестве президента Сирии на переходный период пообещал взять под контроль все территории страны.

23 января аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии не собираются сейчас воевать с Израилем, однако считают нахождение войск Тель-Авива на своей территории неприемлемым.

Ранее Россия и Турция обсудили ситуацию в Сирии.

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