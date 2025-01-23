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Новые власти Сирии заявили о нежелании воевать с Израилем

Аш-Шараа: новые сирийские власти не собираются воевать с Израилем
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Ronen Zvulun/Reuters

Новые власти Сирии не собираются сейчас воевать с Израилем, но не приемлют продвижения израильской армии по территории республики. Об этом заявил глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа, его цитирует РИА Новости.

«На данном этапе наш приоритет — восстановление Сирии, мы не собираемся воевать с Израилем», — сказал аш-Шараа.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск, завершив свое стремительное наступление, которое началось 27 ноября. В наступлении участвовали «Свободная сирийская армия», поддерживаемая США и Турцией, а также боевики террористических группировок. Россия и Иран поддерживали правительственные войска Башара Асада.

8 декабря командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее Сирия призвала Лигу арабских государств помочь с восстановлением страны.

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