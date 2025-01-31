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Россия и Турция обсудили ситуацию в Сирии

Главы МИД РФ и Турции Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее
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Omar Sanadiki/AP

Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили развитие ситуации в Сирии и вокруг нее в рамках телефонного разговора. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры обсудили важность объединения международных усилий для содействия комплексному урегулированию ситуации в Сирии на основе уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности.

Стороны условились оставаться в тесном контакте по вопросу сирийской проблематики, добавили в ведомстве.

До этого Ахмед аш-Шараа в своем первом обращении к гражданам в качестве президента Сирии на переходный период пообещал взять под контроль все территории страны.

23 января аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии не собираются сейчас воевать с Израилем, однако считают нахождение войск Тель-Авива на своей территории неприемлемым.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск, завершив свое стремительное наступление, которое началось 27 ноября. В наступлении участвовали «Свободная сирийская армия», поддерживаемая США и Турцией, а также боевики террористических группировок. Россия и Иран поддерживали правительственные войска Башара Асада.

Ранее новые власти Сирии призвали мировое сообщество остановить «израильскую эскалацию».

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