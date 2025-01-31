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Новый лидер Сирии пообещал взять под контроль все территории страны

Al Watan: Аш-Шараа пообещал взять под контроль все территории Сирии
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Ахмед аш-Шараа в своем первом обращении к гражданам в качестве президента Сирии на переходный период пообещал взять под контроль все территории страны. Его слова приводит Al Watan на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В предстоящий период мы сосредоточимся на [решении] ряда приоритетных задач <…>, в числе которых завершение [процесса восстановления] территориальной целостности Сирии», — подчеркнул аш-Шараа.

23 января аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии не собираются сейчас воевать с Израилем, однако считают нахождение войск Тель-Авива на своей территории неприемлемым.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск, завершив свое стремительное наступление, которое началось 27 ноября. В наступлении участвовали «Свободная сирийская армия», поддерживаемая США и Турцией, а также боевики террористических группировок. Россия и Иран поддерживали правительственные войска Башара Асада.

8 декабря командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось». В российском МИД сообщили, что Асад оставил свой пост, решив передать власть вооруженной оппозиции мирным путем.

Ранее новые власти Сирии призвали мировое сообщество остановить «израильскую эскалацию».

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