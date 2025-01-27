На Украине рассказали, чего боится Зеленский

Режим президента Украины Владимира Зеленского испытывает страх перед возможным свержением. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего видеоблога.

Он отметил, что «киевский режим на всякий случай взаимодействует с различными силами и структурами внутри страны — как с левыми, так и с правыми — которые потенциально могут предложить альтернативу или стать точкой входа для мирного плана Трампа».

По мнению эксперта, если офис Зеленского начнет обсуждать условия мирного плана, ему «необходимо убрать параллельные структуры», которые могут заявить о своей готовности исполнить требования американского президента Дональда Трампа.

Бортник также обратил внимание на обыски, проводимые среди украинских чиновников, и на риск появления правительства «во главе с популярным генералом», если киевский режим не обеспечит полное контроль над ситуацией.

23 января депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский превращается в изгоя, которого никто не любит. По словам депутата, с Зеленским пора прощаться.

Ранее украинский депутат рассказал, сколько Зеленский зарабатывал в 2024 году.