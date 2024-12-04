Независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что в случае своей победы на выборах он намерен выступить против продолжения военной помощи Киеву и экспорта украинского зерна через территорию страны. Об этом сообщает Reuters.

«Кандидат в президенты Румынии заявил, что он выступит против продолжающегося экспорта украинского зерна через территорию Румынии и дальнейшей военной помощи Киеву, если его изберут», – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что приоритетом его правительства станет прекращение конфликта в Украине. Также кандидат отметил, что Бухарест не должен следовать установленным НАТО требованиям по расходам на оборону.

Джеорджеску также выразил сомнения по поводу целесообразности финансирования со стороны Европейского Союза.

В Румынии выборы президента прошли 24 ноября, они проходят каждые пять лет. По итогам первого тура Джеорджеску занял первое место, получив 22,94% голосов, проводя свою кампанию в TikTok. Лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая тесные связи с НАТО и США, набрала 19,18% голосов.

Сегодня газета Politico написала, что победа независимого кандидата Кэлина Джеорджеску, считающегося «пророссийским», на выборах в Румынии может поставить НАТО в тупик.

Ранее Джеорджеску заявил, что его стране необходимо выстраивать отношения с Востоком и с Западом.