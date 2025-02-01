Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что политика Украины не способствует мирному урегулированию, а разжигает конфликт. Его слова приводит РИА Новости.

«Политика Киева не способствует мирному процессу, а лишь разжигает конфликт, что привело к массовому исходу украинцев за границу и экономической дестабилизации Европы», — сказал он.

По его словам, политика украинских властей «привела к разрушению страны, украинской семьи и экономической дестабилизации Европы».

До этого Джеорджеску заявлял, что в случае своей победы на выборах он намерен выступить против продолжения военной помощи Киеву и экспорта украинского зерна через территорию страны. Он подчеркнул, что приоритетом его правительства станет прекращение конфликта в Украине. Также Джеорджеску подчеркивал, что Бухарест не должен следовать установленным НАТО требованиям по расходам на оборону.

Ранее Джеорджеску заявил, что его стране необходимо выстраивать отношения с Востоком и с Западом.