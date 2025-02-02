Глава МИД Испании заявил, что только Зеленский говорит о мире

Глава МИД Испании Альбарес: только Зеленский говорит о мире, Путин против этого

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа готова поддержать справедливый мир на Украине, однако Россия якобы в нем не заинтересована. Его слова приводит El Diario.

«К сожалению, на данный момент мира не видно, потому что одна из двух сторон, Россия, не хочет мира. Кто говорит о мире? Кто представил мирные планы? Это всегда была украинская сторона, президент Зеленский», — сказал Альбарес.

Он утверждает, что российский лидер Владимир Путин «всегда говорит» о продолжении конфликта и о победе. Глава МИД Испании призвал не позволять заключать какие-либо договоренности без Украины, которая является «суверенным государством с демократически избранным президентом».

До этого в Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Трампом.

На прошлой неделе Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения переживают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, к чему приведет «исключение» Украины из переговоров.