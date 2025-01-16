Россиян призвали принять участие в конкурсе на лучший стих про Бандеру

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила гражданам страны принять участие в конкурсе на лучшее стихотворение про украинского националиста Степана Бандеру. Дипломат сделала соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами.

Таким образом она прокомментировала решение мэра города Ивано-Франковска, расположенного на западе Украины, Руслана Марцинкива объявить среди местных жителей конкурс на лучшее стихотворение или песню про Степана Бандеру. При этом работы должны быть посвящены личности националиста или его «заслугам».

«Вот это, я считаю, правильно, мы тоже хотим поучаствовать. Призываю всех наших соотечественников <...> поучаствовать в конкурсе», — сказала Захарова.

Она добавила, что данный конкурс — это уникальная возможность для граждан РФ. Благодаря ему россияне могут написать все, что они думают о коллаборационистах времен Великой Отечественной войны и украинских националистах.

«Мы [в МИД РФ] тоже лучшее приметим и обязательно вам предъявим», — пообещала официальный представитель министерства.

Ранее на улицах одного из подконтрольных Киеву городов Донецкой народной республики (ДНР) появились плакаты со Степаном Бандерой.