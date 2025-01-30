Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ПАСЕ отказались признавать Путина «террористом»

В ПАСЕ отказались признавать Путина «террористом» по требованию Украины
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказал представителям Украины в регистрации правки, называющей президента России Владимира Путина «террористом». Об этом «Европейской правде» заявил нардеп Александр Мережко.

По его словам, во время работы над резолюцией «Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру на Украине» депутаты Рады предложили поправку, согласно которой российский лидер признавался бы «террористом». Однако после публикации всех предложений, этой поправки среди остальных не оказалось, рассказал Мережко.

В секретариате ПАСЕ сообщили представителям Киева, что «обозначение главы государства как террориста равносильно использованию оскорбительных и нецензурных терминов, неуместных в официальном документе Ассамблеи».

«Не дело секретариата — решать, что для кого оскорбительно. Есть депутаты ПАСЕ, которые могут отклонить мою поправку. Так работает демократический процесс. А то, что произошло сейчас — это акт политической цензуры», — заявил Мережко.

До этого генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина станет ключевым приоритетом для организации на 2025 год, и она продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для российского лидера Владимира Путина и других представителей руководства страны.

Ранее Зеленского назвали главным врагом для Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами