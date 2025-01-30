В ПАСЕ отказались признавать Путина «террористом»

Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказал представителям Украины в регистрации правки, называющей президента России Владимира Путина «террористом». Об этом «Европейской правде» заявил нардеп Александр Мережко.

По его словам, во время работы над резолюцией «Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру на Украине» депутаты Рады предложили поправку, согласно которой российский лидер признавался бы «террористом». Однако после публикации всех предложений, этой поправки среди остальных не оказалось, рассказал Мережко.

В секретариате ПАСЕ сообщили представителям Киева, что «обозначение главы государства как террориста равносильно использованию оскорбительных и нецензурных терминов, неуместных в официальном документе Ассамблеи».

«Не дело секретариата — решать, что для кого оскорбительно. Есть депутаты ПАСЕ, которые могут отклонить мою поправку. Так работает демократический процесс. А то, что произошло сейчас — это акт политической цензуры», — заявил Мережко.

До этого генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина станет ключевым приоритетом для организации на 2025 год, и она продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для российского лидера Владимира Путина и других представителей руководства страны.

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