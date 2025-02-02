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Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

Зарубин: Путин на неделе вручит премии ученым и проведет заседание по науке
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе планирует встретиться с молодыми учеными для вручения премий в области науки и инноваций. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Кроме того, российский лидер планирует провести заседание Совета по науке и образованию. Также в графике у главы государства традиционное совещание с членами Совбеза и региональные вопросы.

Накануне газета The Hill написала, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом российский президент Владимир Путин якобы хочет с его помощью «восстановить свой статус на мировой арене», «умиротворить» президента Соединенных Штатов и представить свою страну как мировую сверхдержаву.

До этого издание Asia Times писало, что у Дональда Трампа, Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина есть историческая возможность сформировать новый мировой порядок, который будет соответствовать реалиям XXI века.

Ранее в США сделали откровенное признание о Путине.

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